Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Кубацки, Гранеруд, Стох, Ланишек и Линдвик выступят в первой попытке

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4 января в австрийском Инсбруке пройдет третий этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS128

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена.

Старт-лист

1. Рею Кобаяси (Япония)...

22. Андреас Веллингер (Германия)...

24. Мануэль Феттнер (Австрия)...

26. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)...

34. Ловро Кос (Словения)...

36. Петер Превц (Словения)...

38. Ян Херль (Австрия)...

40. Штефан Крафт (Австрия)...

42. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)...

44. Мариус Линдвик (Норвегия)...

46. Анже Ланишек (Словения)...

48. Камиль Стох (Польша)...

50. Давид Кубацки (Польша)

Полный старт-лист – здесь.

Общий зачет после 2-го этапа

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 616,1

2. Давид Кубацки (Польша) – 589,3

3. Петр Жила (Польша) – 576,0

4. Анже Ланишек (Словения) – 564,7

5. Карл Гайгер (Германия) – 558,5

6. Андреас Веллингер (Германия) – 558,3

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 554,2

8. Камиль Стох (Польша) – 548,8

9. Ловро Кос (Словения) – 541,7

10. Штефан Крафт (Автсрия) – 541,5

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

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