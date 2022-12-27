Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Теги телевидение Кубок мира прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Лыжи

С 28 декабря по 6 января пройдет «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

28 декабря

Начало квалификации – 18.30

Матч! Арена

29 декабря

Начало первой попытки – 18.30

Матч ТВ, Матч! Арена 

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

31 декабря

Начало квалификации – 16.00

Матч! Арена

1 января

Начало первой попытки – 16.00

Матч ТВ, Матч! Арена

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS130

3 января

Начало квалификации – 15.30

4 января

Начало первой попытки – 15.30

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

5 января

Начало квалификации – 18.30

6 января

Начало первой попытки – 18.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны прямые трансляции, информация о трансляциях 3-6 января будет добавлена позднее.

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