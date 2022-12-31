Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Кубацки, Ланишек, Зайц, Жила, Феттнер, Гранеруд, Стох выступят в Гармиш-Партенкирхене
1 декабря в Гармиш-Партенкирхене пройдет второй этап «Турне четырех трамплинов». Победу в квалификации одержал польский прыгун с трамплина Давид Кубацки.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS142
Начало первой попытки – 16.00, прямая трансляция – на «Матч! Арена».
Старт-лист
3. Рею Кобаяси (Япония)
9. Карл Гайгер (Германия)
13. Филипп Ашенвальд (Германия)
14. Андреас Веллингер (Германия)
16. Ловро Кос (Словения)
21. Мариус Линдвик (Норвегия)
24. Маркус Айзенбихлер (Германия)
25. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
28. Михаэль Хайбек (Австрия)
30. Штефан Крафт (Австрия)
32. Константин Шмид (Германия)
34. Филипп Раймунд (Германия)
35. Петер Превц (Словения)
38. Камиль Стох (Польша)
40. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
42. Мануэль Феттнер (Австрия)
44. Петр Жила (Польша)
46. Тими Зайц (Словения)
48. Анже Ланишек (Словения)
50. Давид Кубацки (Польша)
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Кубацки выиграл квалификацию, Ланишек – 2-й, Зайц – 3-й
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