Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Кубацки, Ланишек, Зайц, Жила, Феттнер, Гранеруд, Стох выступят в Гармиш-Партенкирхене

1 декабря в Гармиш-Партенкирхене пройдет второй этап «Турне четырех трамплинов». Победу в квалификации одержал польский прыгун с трамплина .

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Начало первой попытки – 16.00, прямая трансляция – на « ! Арена».

Старт-лист

3. (Япония)

9. Карл Гайгер (Германия)

13. (Германия)

14. (Германия)

16. Ловро Кос (Словения)

21. (Норвегия)

24. (Германия)

25. Форфанг (Норвегия)

28. (Австрия)

30. (Австрия)

32. Константин Шмид (Германия)

34. Филипп Раймунд (Германия)

35. (Словения)

38. (Польша)

40. Гранеруд (Норвегия)

42. Мануэль Феттнер (Австрия)

44. Петр Жила (Польша)

46. Тими Зайц (Словения)

48. (Словения)

50. Давид Кубацки (Польша)

Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Кубацки выиграл квалификацию, Ланишек – 2-й, Зайц – 3-й

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»