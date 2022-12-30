Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Гранеруд, Кобаяси, Жила, Кубацки, Ланишек и Гайгер выступят в квалификации

31 декабря в немецком Гармиш-Партенкирхене начнется второй этап «Турне четырех трамплинов». Спортсмены выступят в квалификации.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Квалификация

Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Старт-лист

Ловро Кос (Словения)

Тими Зайц (Словения)

Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

Рею Кобаяси (Япония)

Камиль Стох (Польша)

Карл Гайгер (Германия)

Мануэль Феттнер (Австрия)

Петр Жила (Польша)

Андреас Веллингер (Германия)

Мариус Линдвик (Норвегия)

Штефан Крафт (Австрия)

Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

Анже Ланишек (Словения)

Давид Кубацки (Польша)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»