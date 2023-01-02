Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Гранеруд, Кубацки, Жила, Ланишек, Гайгер выступят в квалификации

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Петер Превц Андреас Веллингер Петр Жила Штефан Крафт Йоханн Андре Форфанг Маркус Айзенбихлер Роберт Юханссон Давид Кубацки Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Тими Зайц Ян Херль Мариус Линдвик Пиус Пашке Ловро Кос Даниэль Чофениг Лыжи

3 января на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке пройдет квалификация.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS142

Квалификация

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

40. Маркус Айзенбихлер (Германия)

41. Петер Превц (Словения)

42. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

43. Ловро Кос (Словения)

44. Тими Зайц (Словения)

45. Рею Кобаяси (Япония)

46. Пиус Пашке (Германия)

47. Мариус Линдвик (Норвегия)

48. Камиль Стох (Польша)

49. Ян Херль (Австрия)

50. Роберт Юханссон (Норвегия)

51. Андреас Веллингер (Германия)

52. Даниэль Чофениг (Австрия)

53. Михаэль Хайбек (Австрия)

54. Карл Гайгер (Германия)

55. Мануэль Феттнер (Австрия)

56. Петр Жила (Польша)

57. Штефан Крафт (Автсрия)

58. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

59. Анже Ланишек (Словения)

60. Давид Кубацки (Польша)

Общий зачет после 2-го этапа

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 616,1

2. Давид Кубацки (Польша) – 589,3

3. Петр Жила (Польша) – 576,0

4. Анже Ланишек (Словения) – 564,7

5. Карл Гайгер (Германия) – 558,5

6. Андреас Веллингер (Германия) – 558,3

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 554,2

8. Камиль Стох (Польша) – 548,8

9. Ловро Кос (Словения) – 541,7

10. Штефан Крафт (Автсрия) – 541,5

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

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