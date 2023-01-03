Елена Вяльбе: «Болеем, конечно, за «Спартак». Еще мой внук пошел играть в футбол – сначала в академии ПСЖ, потом в «Спартаке»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что болеет за московский «Спартак».

– Болеем, конечно, за «Спартак»… При этом я понимаю, что я – ЦСКА, должна болеть за армейцев. Вообще, у меня с ЦСКА есть некая ирония судьбы. Когда я ушла из спорта, то где я познакомилась со своим будущим руководителем – Борисом Всеволодовичем Громовым? Истринские дорожники были спонсорами у воскресенской хоккейной команды.

И они мне говорят: «Поехали в Воскресенск, ЦСКА играет с нашими, поболеем». А я только ушла из спорта, ЦСКА для меня – о-го-го! Говорю: «За кого же я там болеть-то буду!» Приехали, там я познакомилась с Борисом Всеволодовичем, после чего с ним работала 11 лет.

Сейчас – «Спартак» и «Лукойл», который спонсор ФЛГР с 1997 года, и подспудно мы все болеем за «Спартак». Конечно, есть ярые фанаты, как Юрий Анатольевич Чарковский (менеджер сборной России по лыжным гонкам – Sports.ru).

А еще так получилось, что мой внук пошел играть в футбол. Сначала в академии ПСЖ (в Москве – Sports.ru), потом сумма оплаты увеличилась, да и из Истры в «Лужники» далеко ездить на тренировки. И дети что-то приуныли. А тут хоп, и «Спартак» открывает в Истре школу.

Болею за внука, а он в форме «Спартака» же. В целом, могу сказать одно: главное, чтобы дети занимались спортом, а за кого будут болеть бабушки и дедушки – второй вопрос. Не знаю, если бы я пошла на футбол «Спартак» – ЦСКА, за кого бы болела… Наверное, просто за красивый футбол. Я не такой сильный болельщик.

– Ну, как сказать… Вы были в Китае во время чемпионата мира по футболу и всю ночь не спали, смотрели финал.

– Когда меня спрашивали, буду ли я смотреть чемпионат мира или Европы по футболу, я никогда не скрываю, что смотрю. Но согласись, мне кажется, что это даже круче, чем Олимпийские игры! Реально, футбол, чемпионат мира. Миллиарды людей собирает у телевизоров, – сказала Вяльбе.

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