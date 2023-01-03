Елена Вяльбе: «Думаю, что Путин покорил 99% женщин России. Когда он говорит, многие женщины начинают слушать»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о президенте страны Владимире Путине.

Вяльбе была доверенным лицом Путина перед выборами президента РФ в 2000 году.

«Думаю, что он вообще покорил 99% женщин России. Потому что, когда он говорит, многие женщины начинают слушать. Мало кто из женщин слушает других политиков. Когда мы после выборов были приглашены в Кремль, он нас поблагодарил за работу. Мы активное участие принимали в мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией.

И у меня есть часы, которые он дарил за эту работу, фотографии есть с тех времен. И я могу сказать, что человеку надо смотреть в глаза. У Владимира Владимировича есть такая черта – всегда, разговаривая с человеком, он смотрит ему в глаза. «Вот, читайте, все ясно и понятно».

Не могу сказать, что заранее знала, что он точно выиграет, что он будет многие годы у власти. Не могу сказать, что он особо распространялся о том, что будет много заниматься внешней политикой. Такого не было, этих лозунгов не было. Они пришли совсем недавно, когда уже поняли, что все – нас уже чуть ли не накрыли с головой, а мы все еще пытаемся верить этим негодяям.

Мне почему-то кажется, что он абсолютно искренне предан нашей стране и любит своих людей», – сказала Вяльбе.

Вяльбе о Путине: «Решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась»