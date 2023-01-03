Елена Вяльбе: «Думаю, что Путин покорил 99% женщин России. Когда он говорит, многие женщины начинают слушать»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о президенте страны Владимире Путине.

Вяльбе была доверенным лицом Путина перед выборами президента РФ в 2000 году.

«Думаю, что он вообще покорил 99% женщин России. Потому что, когда он говорит, многие женщины начинают слушать. Мало кто из женщин слушает других политиков. Когда мы после выборов были приглашены в Кремль, он нас поблагодарил за работу. Мы активное участие принимали в мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией.

И у меня есть часы, которые он дарил за эту работу, фотографии есть с тех времен. И я могу сказать, что человеку надо смотреть в глаза. У Владимира Владимировича есть такая черта – всегда, разговаривая с человеком, он смотрит ему в глаза. «Вот, читайте, все ясно и понятно».

Не могу сказать, что заранее знала, что он точно выиграет, что он будет многие годы у власти. Не могу сказать, что он особо распространялся о том, что будет много заниматься внешней политикой. Такого не было, этих лозунгов не было. Они пришли совсем недавно, когда уже поняли, что все – нас уже чуть ли не накрыли с головой, а мы все еще пытаемся верить этим негодяям.

Мне почему-то кажется, что он абсолютно искренне предан нашей стране и любит своих людей», – сказала Вяльбе.

Вяльбе о Путине: «Решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась»

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Shibaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А сын её 35-летний на фронте уже? как истинно поддерживающая должна пожертвовать первенцем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Цыганков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Она правда такая дура или у неё отрицательный IQ ? Губер, мочи её.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
valderoma
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, да, да! Покорил 146% женщин РФ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регион-36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
не.. ну 25 лет явный перебор, смотри не смотри в глаза, в СССР что только галоши делал, уже десяток Днепрогессов бы построили, не говоря о Буране, Ту-144 и прочих Русланов, а при Путине - потерпите еще чуток, вот/вот с колен поднимемся ) 25 лет.. четверть века..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Лисина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вяльбе, я как женщина много могла бы написать про Путина, но смысла нет, ибо коммент сотрут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thomas Bergersen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если Путину не дашь, значит родину продашь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
duffy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не унижай женщин, Вяльбе! У российских женщин и со вкусом и с умом гораздо лучше чем у тебя!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aventura
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не знаю, что это за женщины такие, но это видимо они затрахали Борю до смерти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jefri AG
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бессовестная лизоблюдка или просто конченая идиотка. В любом случае в утиль таких персонажей как она, без каких-либо сожалений.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan T
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Социо Пат
А че не так? Дал каждой шанс заработать и получить новенькую машину. Покоритель...
А че не так?

Ежели бы всех забирали да опознавали... А так... ограничиваются продуктовыми наборами...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio (BLR)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это было глубоко...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Ларин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
99999% чего уж там https://www.youtube.com/watch?v=7FMNUFovqjg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый Кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если Путин покорил 99% женщин, то один австрийский художник явно не меньше 99.999%
А, кстати, а чего-то у Путина такой мизерный процент на выборах, ведь 99% женщин его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Труш
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Если президент искренне любит своих людей, то зачем он их посылает на верную погибель? Ради чего?
Гибель не верная, а только вероятная
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Если президент искренне любит своих людей, то зачем он их посылает на верную погибель? Ради чего?
Это все во имя великого будущего, правда какого - не сказал. Для него пацаны в окопах это всего лишь число.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LeSang
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хрен его знает...Ну, Валуев понятно-его по голове били. Фетисову тоже шайбой перепадало и в хоккее силовые приемы и нет-нет, да башкой стукнешься о бортик. Но у Вяльбе вроде не было травм подобного плана, но вот по ее высказываниям так этого и не скажешь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый Кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ garp
Если предположить, что это правда - то это приговор женщинам и стране((
Это приговор целой стране.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Покоритель, бл..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тут она тоже могла ответить "Без комментариев", но решила восхвалять его. Ох зато потом как интересно будет последить за ее речами. Хотя у нее сын имеет эстонское гражданство, на фронт его же не заберут, удобненько. А потом и сама Вяльбе переместится в Эстонию "к детям"))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень смелое заявление от лица 77 млн.женщин,проживающих в России.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Серый Кот
Пропаганда говорит, что если не послать этих, тогда умрут все жители страны.
Или же как говорил Путин:" все равно же все умирают, от алкоголизма и тд.."
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый Кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ksenia RN
Голос у Путина очень приятный, да.
Слишком сладкий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый Кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Если президент искренне любит своих людей, то зачем он их посылает на верную погибель? Ради чего?
Пропаганда говорит, что если не послать этих, тогда умрут все жители страны.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NitupOljukh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Елена, а слабо стать доверенным лицом Навального? Подлизывать Обнуленцу то легко, мы понимаем...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И в правду особенная любовь к женщинам

Мизирные зарплаты учителей, врачей, воспитателей, соц. работников...тоже самое касается пенсионеров. Поднял пенсии, как раз таки из-за сумасшедший любви. Отправляет мужей, сыновей, отцов... этих самых женщин стрелять непонятно куда и зачем. А самая главная его жена!!! Как прекрасна их совместная жизнь.

Герой 🧡
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий