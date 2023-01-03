Вяльбе о 90-х в России: «Профукали страну. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась воспоминаниями о 90-х.

– Как вы относились к тому, что происходило со страной в 90-е годы? Понятно, что у вас были свои цели, карьера, победы. Но в это же время страну развалили.

– Профукали. Ты правильно сказал, у нас были свои задачи и цели. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили.

Были на сборе, узнавали по телевизору новости. Какой-то путч, что-то происходит… Но оно нас так не коснулось. Если бы мы жили где-то в эпицентре или хотя бы на территории страны, то больше бы ощутили.

Первый раз ощутили, когда приехали на Олимпийские игры (1992 года), а у нас нет своего флага, нет своего гимна, какая-то объединенная команда… Тогда я первый раз поняла: «Е-мое, как это, сейчас выиграет спортсмен, а в честь него играет какой гимн? Какой флаг?»

Обидно как бы ни было, от нас тут вообще ничего не зависело, – сказала Вяльбе.