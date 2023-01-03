Вяльбе о 90-х в России: «Профукали страну. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась воспоминаниями о 90-х.
– Как вы относились к тому, что происходило со страной в 90-е годы? Понятно, что у вас были свои цели, карьера, победы. Но в это же время страну развалили.
– Профукали. Ты правильно сказал, у нас были свои задачи и цели. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили.
Были на сборе, узнавали по телевизору новости. Какой-то путч, что-то происходит… Но оно нас так не коснулось. Если бы мы жили где-то в эпицентре или хотя бы на территории страны, то больше бы ощутили.
Первый раз ощутили, когда приехали на Олимпийские игры (1992 года), а у нас нет своего флага, нет своего гимна, какая-то объединенная команда… Тогда я первый раз поняла: «Е-мое, как это, сейчас выиграет спортсмен, а в честь него играет какой гимн? Какой флаг?»
Обидно как бы ни было, от нас тут вообще ничего не зависело, – сказала Вяльбе.
Тоже Вяльбе:
А демократия была. Хотя бы на местных уровнях. Выборы-96 скорее всего липовые, это да. Но Парламент был, например - дай бог каждому. Боевой. Не то что сейчас кнопкодавы сидят, тогда реально сидели и ругались по каждому важному вопросу. Власти в регионах тоже были - палец в рот не клади, телик был нормальный. Была надежда, что завтра будет лучше
Потеряли великий ссср, были ужасные 90ые. Но при этом в 90х всю дичь творили вчерашние советские люди. А сейчас руководят те, кто в 90х строил карьеры и «решал вопросы».
То есть при каждом удобном случае обвини тех, кто решал вчера, ведь тебе за ними пришлось «разгребать». Типичная история для России. Прошлый царь плохой, я хороший, и так столетиями, пока тебя не достанут из чулана истории как ролевую модель.
И про «демократию» в 90ые смешно слушать, так как никакой демократии и не было. Были олигархи, был распил, были фальсификации на выборах, были войны, был расстрел парламента, была невероятная коррупция и так далее.
ВВ, кстати, в те времена себя и сделал)))
Спортсменка, чего с нее взять
Кто бы что про Ельцина не говорил - но ушёл он сам
Однако реформы, в том числе и в области экономики, заложили фундамент для сытных нулевых, за которые так любят хвалить Путина.