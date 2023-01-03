Вяльбе о 90-х в России: «Профукали страну. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Альбервиль-1992 Политика Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась воспоминаниями о 90-х.

– Как вы относились к тому, что происходило со страной в 90-е годы? Понятно, что у вас были свои цели, карьера, победы. Но в это же время страну развалили.

– Профукали. Ты правильно сказал, у нас были свои задачи и цели. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили.

Были на сборе, узнавали по телевизору новости. Какой-то путч, что-то происходит… Но оно нас так не коснулось. Если бы мы жили где-то в эпицентре или хотя бы на территории страны, то больше бы ощутили.

Первый раз ощутили, когда приехали на Олимпийские игры (1992 года), а у нас нет своего флага, нет своего гимна, какая-то объединенная команда… Тогда я первый раз поняла: «Е-мое, как это, сейчас выиграет спортсмен, а в честь него играет какой гимн? Какой флаг?»

Обидно как бы ни было, от нас тут вообще ничего не зависело, – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OnlyDendy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ imaxim
На Путина не ставили олигархи. Тот же Березовский был за Аксененко, а Гусинский за Примакова
Книгу Фишмана не покупал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Костоломченко
Когда говорят про 90-е, то почему-то забывают, что Путина сделали президентом как раз те олигархи, которые "разворовали страну", которых Путин потом всех перебил. Почему то все беды вешают на Немцова и то правительство, хотя очевидно было, что Немцов был в жестких контрах с Березовским и этими олигархами. И почему то люди не видят, что разворовывание страны как раз происходит при Путине, когда все эти Березовские, Гусинские, Ходорковские по масштабу кажутся просто детьми на фоне Ротенбергов, Ковальчуков, Миллеров и Сечиных.
На Путина не ставили олигархи. Тот же Березовский был за Аксененко, а Гусинский за Примакова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nolan_90
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вяльбе: пачиму вы нас не пускаете соревноваться?
Тоже Вяльбе:
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоги^^^^
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ imaxim
Конечно-конечно, никакой альтернативы, всех в гулаг, под чебурнет и социальный рейтинг
Либеральный режим ещё более жёсткий. Все неугодные комментарии удаляются, кто не с нами - против нас. Неугодные в тюрьмах, в википедии политическая цензура. Либералов надо истреблять просто, лицемерных скотов. Когда их лишают способа манипулировать толпой, они реально снимают маски и становятся откровенными негодяями.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда говорят про 90-е, то почему-то забывают, что Путина сделали президентом как раз те олигархи, которые "разворовали страну", которых Путин потом всех перебил. Почему то все беды вешают на Немцова и то правительство, хотя очевидно было, что Немцов был в жестких контрах с Березовским и этими олигархами. И почему то люди не видят, что разворовывание страны как раз происходит при Путине, когда все эти Березовские, Гусинские, Ходорковские по масштабу кажутся просто детьми на фоне Ротенбергов, Ковальчуков, Миллеров и Сечиных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гоги^^^^
Ну так объясни, что произойдёт. Навальнята устроят революцию и захватят власть? Какие возможные сценарии? У нас переходный период к китайской советской системе, альтернативы которому нет.
Конечно-конечно, никакой альтернативы, всех в гулаг, под чебурнет и социальный рейтинг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гоги^^^^
Какому финалу? Изгнание либералов и предателей - это хороший финал.
Самые настоящие предатели сидят в Кремле. И через N лет вы об этом узнаете, когда раскроется ВСЁ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая же подмена понятий в их головах, как же тошнит от этих речей...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OnlyDendy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jordan95
Обожаю эти рассказы про 90ые) Потеряли великий ссср, были ужасные 90ые. Но при этом в 90х всю дичь творили вчерашние советские люди. А сейчас руководят те, кто в 90х строил карьеры и «решал вопросы». То есть при каждом удобном случае обвини тех, кто решал вчера, ведь тебе за ними пришлось «разгребать». Типичная история для России. Прошлый царь плохой, я хороший, и так столетиями, пока тебя не достанут из чулана истории как ролевую модель. И про «демократию» в 90ые смешно слушать, так как никакой демократии и не было. Были олигархи, был распил, были фальсификации на выборах, были войны, был расстрел парламента, была невероятная коррупция и так далее. ВВ, кстати, в те времена себя и сделал)))
Демократия была, но она была только потому что Ельцин позволял, ничего не мешало ему быть как Лукашенко. В 90е была пресса, в 90е были суды. Кстати коррупция тогда не была такой какова сейчас, аванс 100 тысяч долларов за книгу о приватизации и все, нет младореформаторов. И фальсификаций не было
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shahmur
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С таким мышлением она и Россию профукает незаметно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоги^^^^
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ imaxim
Похмелье будет долгим
Ну так объясни, что произойдёт. Навальнята устроят революцию и захватят власть? Какие возможные сценарии? У нас переходный период к китайской советской системе, альтернативы которому нет.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гоги^^^^
Какому финалу? Изгнание либералов и предателей - это хороший финал.
Похмелье будет долгим
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jordan95
Обожаю эти рассказы про 90ые) Потеряли великий ссср, были ужасные 90ые. Но при этом в 90х всю дичь творили вчерашние советские люди. А сейчас руководят те, кто в 90х строил карьеры и «решал вопросы». То есть при каждом удобном случае обвини тех, кто решал вчера, ведь тебе за ними пришлось «разгребать». Типичная история для России. Прошлый царь плохой, я хороший, и так столетиями, пока тебя не достанут из чулана истории как ролевую модель. И про «демократию» в 90ые смешно слушать, так как никакой демократии и не было. Были олигархи, был распил, были фальсификации на выборах, были войны, был расстрел парламента, была невероятная коррупция и так далее. ВВ, кстати, в те времена себя и сделал)))
Да кем он себя сделал? Когда вытащили его директором ФСБ, никто про него и знать ничего не знал.

А демократия была. Хотя бы на местных уровнях. Выборы-96 скорее всего липовые, это да. Но Парламент был, например - дай бог каждому. Боевой. Не то что сейчас кнопкодавы сидят, тогда реально сидели и ругались по каждому важному вопросу. Власти в регионах тоже были - палец в рот не клади, телик был нормальный. Была надежда, что завтра будет лучше
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зато сейчас с колен поднялись. Ага!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обожаю эти рассказы про 90ые)

Потеряли великий ссср, были ужасные 90ые. Но при этом в 90х всю дичь творили вчерашние советские люди. А сейчас руководят те, кто в 90х строил карьеры и «решал вопросы».

То есть при каждом удобном случае обвини тех, кто решал вчера, ведь тебе за ними пришлось «разгребать». Типичная история для России. Прошлый царь плохой, я хороший, и так столетиями, пока тебя не достанут из чулана истории как ролевую модель.

И про «демократию» в 90ые смешно слушать, так как никакой демократии и не было. Были олигархи, был распил, были фальсификации на выборах, были войны, был расстрел парламента, была невероятная коррупция и так далее.
ВВ, кстати, в те времена себя и сделал)))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоги^^^^
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Олег Кузнецов
Думал, что у Вяльбе лучше с головой, ошибался....Время правления путина в учебники истории войдет как эпоха разочарования и несбывшихся надежд, которые привели к чудовищному финалу...
Какому финалу? Изгнание либералов и предателей - это хороший финал.
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manowar66
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как можно профукать то чего не было
Спортсменка, чего с нее взять
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заборостроитель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это поколение, того и гляди на второй круг профукивания пойдут и особо не заметят.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Олег Кузнецов
Думал, что у Вяльбе лучше с головой, ошибался....Время правления путина в учебники истории войдет как эпоха разочарования и несбывшихся надежд, которые привели к чудовищному финалу...
Ушёл бы после двух сроков - большинство людей вспоминали бы добрым словом. Даже зачистку СМИ бы простили. Но вот нет, не сумел уйти вовремя. Фатально ошибся.

Кто бы что про Ельцина не говорил - но ушёл он сам
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dinamik1
Люди за Ельцина под танки ложились а он все пропил и сдал страну америкосам.
Ну не знали тогда как жить по другому. Не умели. Поэтому выкручивались как могли. Другие союзные республики жили ещё хуже. Особенно азиатские.

Однако реформы, в том числе и в области экономики, заложили фундамент для сытных нулевых, за которые так любят хвалить Путина.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думал, что у Вяльбе лучше с головой, ошибался....Время правления путина в учебники истории войдет как эпоха разочарования и несбывшихся надежд, которые привели к чудовищному финалу...
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий