Вяльбе о футбольном ЧМ-2022: «В связи с тем, что российский спорт отстранен, 99%, что этот чемпионат смотреть не буду»

заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу-2022 из-за отстранения российского спорта.

«В футболе смотрю только чемпионаты мира и Европы, но в связи с тем, что российский спорт отстранен, то 99%, что этот чемпионат мира смотреть не буду.

Только ли по этой причине? Да», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации лыжных гонок России.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.