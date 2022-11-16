Вяльбе о футбольном ЧМ-2022: «В связи с тем, что российский спорт отстранен, 99%, что этот чемпионат смотреть не буду»
Елена Вяльбе заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу-2022 из-за отстранения российского спорта.
«В футболе смотрю только чемпионаты мира и Европы, но в связи с тем, что российский спорт отстранен, то 99%, что этот чемпионат мира смотреть не буду.
Только ли по этой причине? Да», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации лыжных гонок России.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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