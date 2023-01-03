Вяльбе о Путине: «Решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о политике.

«Наверное, сейчас мы боимся что-то говорить о политике, потому что боимся навредить спортсменам. Это так. Но, мне кажется, что уже всем все и так ясно, всему миру ясно, что мы – патриоты страны.

По крайней мере, я все годы, когда выбирался Владимир Владимирович Путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом.

Поэтому решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась. И считаю, что это абсолютно правильно», – заявила Вяльбе.

Елена Вяльбе: «Думаю, что Путин покорил 99% женщин России. Когда он говорит, многие женщины начинают слушать»

12 комментариев

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shickana
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
- Елена, я принял решение насрать вам в рот! - Не оспариваю!
Скорее в уши
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encaro_one
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Ответ Александр Орлов
Сам то какого года?
Старше и его, и тебя, 15рублевый.
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Александр Орлов
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Ответ encaro_one
Сын, 1987 года рождения, с эстонским гражданством или в окопах в поддержку решений Вождя?
Сам то какого года?
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Ksenia RN
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Елена Валерьевна, что ж вы делаете, прекратите! Спортсовским комментаторам слюней и соплей не хватит.
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Александр Орлов
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Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален пользователем
А почему?
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Bosniec
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Меня сейчас вырвет...
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Сергей Орлов
Ответ Александр Орлов
Если ,Я скажу что Путин ...ло. ,я буду прав?
Комментарий удален
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Сергей Орлов
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Тебе нечем задумываться.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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- Елена, я принял решение насрать вам в рот!
- Не оспариваю!
+4
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encaro_one
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Сын, 1987 года рождения, с эстонским гражданством или в окопах в поддержку решений Вождя?
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Александр Орлов
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Если ,Я скажу что Путин ...ло. ,я буду прав?
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Fedos1992
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Поплавки и проституция
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selso99
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Потому и лучший тренер года.
+4
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