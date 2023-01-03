Вяльбе о Путине: «Решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о политике.

«Наверное, сейчас мы боимся что-то говорить о политике, потому что боимся навредить спортсменам. Это так. Но, мне кажется, что уже всем все и так ясно, всему миру ясно, что мы – патриоты страны.

По крайней мере, я все годы, когда выбирался Владимир Владимирович Путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом.

Поэтому решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась. И считаю, что это абсолютно правильно», – заявила Вяльбе.

Елена Вяльбе: «Думаю, что Путин покорил 99% женщин России. Когда он говорит, многие женщины начинают слушать»