Анфиса Резцова: «Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует и забыть все старые обиды. Что выпить? Да хоть водки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Анфиса Резцова Сергей Устюгов Александр Большунов алкоголь и спорт Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о конфликте между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

«Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды.

Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Типичные мужики – выясняют, кто круче.

Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше. Скандалы не красят лыжный спорт», – сказала Резцова.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
От всех проблем одно лекарство)
Но можно получить и обратный эффект...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анфиса...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С какой стати чемпиону опускаться до уровня нытика, симулянта, лентяя - одним словом, мешка? Садиться за один стол. Да я бы с сережей на одном поле не сел, не то что за один стол. Не Большунов эту кашу заварил, не ему и извинятся. Ваше "оба виноваты" тут вообще никак не катит.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анфисе лишь бы выпить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анфиса знает толк в водочке)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ReneHoseman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анфиса уже не знает, к кому пристроиться третьей
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andry 72
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анфиса уже накатила
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий