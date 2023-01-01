Анфиса Резцова: «Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует и забыть все старые обиды. Что выпить? Да хоть водки»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о конфликте между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

«Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды.

Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Типичные мужики – выясняют, кто круче.

Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше. Скандалы не красят лыжный спорт», – сказала Резцова.

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