Анфиса Резцова: «Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует и забыть все старые обиды. Что выпить? Да хоть водки»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о конфликте между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды.
Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Типичные мужики – выясняют, кто круче.
Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше. Скандалы не красят лыжный спорт», – сказала Резцова.
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