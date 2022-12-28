Александр Большунов и Сергей Устюгов не выступят в гонке на 15 км классическим стилем на Кубке России в Красногорске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Красногорская лыжня Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Иван Брагин Спорт-Экспресс Р-Спорт Лыжи

Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не выступят в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске. 

«Александр Большунов, скорее всего, не будет стартовать. Поскольку если у него была кратковременная потеря сознания, значит было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято.

У Александра изначально было желание выступить. Но когда мы довели до него доводы врачей, он уже стал склоняться к тому, чтобы не выйти на старт. Все-таки, как говорят специалисты, если от удара была кратковременная потеря сознания, то это на 100 процентов легкое сотрясение мозга», – рассказал тренер Большунова Юрий Бородавко. 

Тренер Сергея Устюгова Иван Брагин сообщил, что лыжник уже уехал из Красногорска. 

«У Сергея нормальное самочувствие, но он на этом этапе Кубка России уже не выступит. Он уехал домой. Это было запланировано. Он и говорил, что на данный момент не хочет бежать дистанционные гонки. После нового года проведет подготовку и дальше будет выступать», — цитирует Брагина «СЭ».

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20 комментариев

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Lenhen
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Ответ Ekaterina Zakharova
баран он сам, не пеняйте на других
Интересная ситуация: мне приходит уведомление, что Захарова и Верю-не-верю написали мне, а вижу я письмо только одного из них (не первый раз кстати), это мультиаккаунт Захаровой что-ли?
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Евгений - 79
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Ответ Lenhen
Хорошо, что сам Сан Саныч чувствует себя хорошо, а так ещё (не дай бог) начнёт таких спусков остерегаться из-за одного оленя, а Сане ещё в Европе по таким спускам с элитой лыжных гонок соревноваться, что он кстати мастерски делал последние годы и никто не падал и не жаловался. Р.С. верю, что будет на мире соревноваться, нельзя чтоб такой спортсмен между Тёей и Красногоркой был заперт
Олень у тебя в зеркале.
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ОлесяОлеська
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Ответ ecopromo
все правильно, Большунову нельзя ривковать здоровьем. Это не гонка ЧМ и ОИ, да и те турниры тоже не стоят чтобы рисковать своим здоровьем
По вчерашнему дню было понятно, что Саня не мягко приземлился, немного травмировался. Сейчас будет время восстановится нормально. Решение - верное. Здоровых всех ждём после НГ.
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ecopromo
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все правильно, Большунову нельзя ривковать здоровьем. Это не гонка ЧМ и ОИ, да и те турниры тоже не стоят чтобы рисковать своим здоровьем
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Верю-не верю
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Ответ Alina_77
Не хочет Устюгов бегать дистанционные гонки, так может и спринты не бегать, чтобы людей не калечить? Нет Сережы на стартах все мирно и хорошо, появляется святой Сережа и начинаются склоки, а виноват Большунов, ага...
Алиночка, вы даже не представляете, как сегодня будут все рады, когда не увидят на старте Большунова, в том числе и его одногруппники. Эти мешки сегодня займут, конечно же, весь пьедестал. А на награждение я им предлагаю каждому взять в одну руку мазь заживляющую, а в другую - кусок черного хлебца с солью, это то, чем задабривают лосей))
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imaxim
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Ответ Alina_77
Не хочет Устюгов бегать дистанционные гонки, так может и спринты не бегать, чтобы людей не калечить? Нет Сережы на стартах все мирно и хорошо, появляется святой Сережа и начинаются склоки, а виноват Большунов, ага...
Ахахахпхп, вас все ещё не отпустило?) Бедная
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Лизавета Анна -Мария
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Устюгову бодаться не с кем, вот он и отчалил (
Саше- ЗДОРОВЬЯ!
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Alina_77
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Не хочет Устюгов бегать дистанционные гонки, так может и спринты не бегать, чтобы людей не калечить? Нет Сережы на стартах все мирно и хорошо, появляется святой Сережа и начинаются склоки, а виноват Большунов, ага...
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Ekaterina Zakharova
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Ответ Pankratoff
А тут уже по другому. Уже не врачи а Саныч решает бежать или не бежать. Считаю что это ненормально когда спортсмен решает а не врачи. И ЮВ удивляет своим легкомысленным отношением к травмам. «Состояние Большунова не очень хорошее. Было шоковое состояние, сильные ушибы, гематомы. Если была потеря сознания, то, скорее всего, есть легкое сотрясение мозга. Большунов сказал, что приедет на старт, а на стадионе уже посмотрит и решит по состоянию, будет стартовать или нет. Ближе к гонке все решится», — сказал Бородавко «СЭ».
не бежит он, инфа с места
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Ekaterina Zakharova
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Ответ Lenhen
Хорошо, что сам Сан Саныч чувствует себя хорошо, а так ещё (не дай бог) начнёт таких спусков остерегаться из-за одного оленя, а Сане ещё в Европе по таким спускам с элитой лыжных гонок соревноваться, что он кстати мастерски делал последние годы и никто не падал и не жаловался. Р.С. верю, что будет на мире соревноваться, нельзя чтоб такой спортсмен между Тёей и Красногоркой был заперт
баран он сам, не пеняйте на других
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Йенс Мустерманн
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Сотрясение чего там было у вечно второго?
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imaxim
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В начале недели Устюгов прошёл УМО и получил допуск до 28 марта. Планирует выступать на всех остальных этапах КР
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zzzeeerrrooo
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Ответ Pankratoff
А чего он решит? Он даже обследование не прошёл. Откуда он знает насколько всё серьёзно?
По самочувствию ориентируется , никто лучше человека не знает свой организм
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Pankratoff
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Ответ ekaterina_)))
В смысле мб? А обследование сделать?
Профессиональный подход это не про наших.
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Lenhen
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Хорошо, что сам Сан Саныч чувствует себя хорошо, а так ещё (не дай бог) начнёт таких спусков остерегаться из-за одного оленя, а Сане ещё в Европе по таким спускам с элитой лыжных гонок соревноваться, что он кстати мастерски делал последние годы и никто не падал и не жаловался.
Р.С. верю, что будет на мире соревноваться, нельзя чтоб такой спортсмен между Тёей и Красногоркой был заперт
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Pankratoff
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Ответ zzzeeerrrooo
Так всегда было, решает сам спортсмен
А чего он решит? Он даже обследование не прошёл. Откуда он знает насколько всё серьёзно?
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ekaterina_)))
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В смысле мб? А обследование сделать?
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zzzeeerrrooo
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Ответ Pankratoff
А тут уже по другому. Уже не врачи а Саныч решает бежать или не бежать. Считаю что это ненормально когда спортсмен решает а не врачи. И ЮВ удивляет своим легкомысленным отношением к травмам. «Состояние Большунова не очень хорошее. Было шоковое состояние, сильные ушибы, гематомы. Если была потеря сознания, то, скорее всего, есть легкое сотрясение мозга. Большунов сказал, что приедет на старт, а на стадионе уже посмотрит и решит по состоянию, будет стартовать или нет. Ближе к гонке все решится», — сказал Бородавко «СЭ».
Так всегда было, решает сам спортсмен
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Pankratoff
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А тут уже по другому.
Уже не врачи а Саныч решает бежать или не бежать.
Считаю что это ненормально когда спортсмен решает а не врачи.
И ЮВ удивляет своим легкомысленным отношением к травмам.

«Состояние Большунова не очень хорошее. Было шоковое состояние, сильные ушибы, гематомы. Если была потеря сознания, то, скорее всего, есть легкое сотрясение мозга. Большунов сказал, что приедет на старт, а на стадионе уже посмотрит и решит по состоянию, будет стартовать или нет. Ближе к гонке все решится», — сказал Бородавко «СЭ».
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OnlyDendy
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Ну понятно было, что классику разделкой не побегут
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