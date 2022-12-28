Александр Большунов и Сергей Устюгов не выступят в гонке на 15 км классическим стилем на Кубке России в Красногорске

Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не выступят в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

«Александр Большунов, скорее всего, не будет стартовать. Поскольку если у него была кратковременная потеря сознания, значит было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято.

У Александра изначально было желание выступить. Но когда мы довели до него доводы врачей, он уже стал склоняться к тому, чтобы не выйти на старт. Все-таки, как говорят специалисты, если от удара была кратковременная потеря сознания, то это на 100 процентов легкое сотрясение мозга», – рассказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

Тренер Сергея Устюгова Иван Брагин сообщил, что лыжник уже уехал из Красногорска.

«У Сергея нормальное самочувствие, но он на этом этапе Кубка России уже не выступит. Он уехал домой. Это было запланировано. Он и говорил, что на данный момент не хочет бежать дистанционные гонки. После нового года проведет подготовку и дальше будет выступать», — цитирует Брагина «СЭ».

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