Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Червоткин, Спицов, Якимушкин, Мальцев выступят в классической «разделке» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) гонка 15 км Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Лыжи

28 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Участие Александра Большунова находится под вопросом. Сергей Устюгов присутствует в старт-листе, однако сообщается, что он не выступит в гонке.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».

Старт-лист

11. Глеб Ретивых

13. Ермил Вокуев

14. Евгений Белов

15. Андрей Ларьков

16. Савелий Коростелев

17. Александр Терентьев

18. Иван Горбунов

20. Илья Порошкин

22. Андрей Собакарев

26. Андрей Мельниченко

28. Антон Тимашов

30. Иван Якимушкин

32. Алексей Червоткин

34. Илья Семиков

36. Артем Мальцев

37. Сергей Ардашев

38. Денис Спицов

39. Сергей Устюгов

40. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

6 комментариев

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Caparica
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Ответ Александр Шульгин
Не выйдет испугается там то уже не поталкаешся
Ну почему не потолкаешься, у них стартовые номера один за другим.)
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Красный Шмель
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Ответ IrbIS
Сережа, а как же коронная дистанция...
А это которая ?!
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Александр Шульгин
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Ответ OnlyDendy
А если бы реально Устюгов завтра вышел на старт 😂 с Большуновым
Не выйдет испугается там то уже не поталкаешся
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IrbIS
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Сережа, а как же коронная дистанция...
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OnlyDendy
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А если бы реально Устюгов завтра вышел на старт 😂 с Большуновым
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Нонейм
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Терентьеву полезно бегать 15-ку, так как его не хватает обычно на финал в спринтах.
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