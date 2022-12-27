Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Червоткин, Спицов, Якимушкин, Мальцев выступят в классической «разделке» на 15 км

28 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Участие Александра Большунова находится под вопросом. Сергей Устюгов присутствует в старт-листе, однако сообщается, что он не выступит в гонке.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».

Старт-лист

11. Глеб Ретивых

13. Ермил Вокуев

14. Евгений Белов

15. Андрей Ларьков

16. Савелий Коростелев

17.

18. Иван Горбунов

20. Илья Порошкин

22. Андрей Собакарев

26. Андрей Мельниченко

28. Антон Тимашов

30. Иван Якимушкин

32.

34. Илья Семиков

36. Артем Мальцев

37. Сергей Ардашев

38.

39.

40.

Полный старт-лист – здесь.