Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг, Фоссесхолм, Лотта Венг, Остберг, Штадлобер, Калво пробегут коньковую «разделку» на 20 км
18 декабря в Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам женщины пробегут коньковую «разделку» на 20 км.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
20 км, свободный стиль
Начало – 12.45 по московскому времени.
Старт-лист
18. Надин Фендрих (Швейцария)
19. Лотта Венг (Норвегия)
23. Тириль Венг (Норвегия)
25. Кертту Нисканен (Финляндия)
27. Джесси Диггинс (США)
29. Тереза Штадлобер (Австрия)
31. Рози Бреннан (США)
41. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
43. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
47. Криста Пярмякоски (Финляндия)
49. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
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