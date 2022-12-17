Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг, Фоссесхолм, Лотта Венг, Остберг, Штадлобер, Калво пробегут коньковую «разделку» на 20 км

18 декабря в Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам женщины пробегут коньковую «разделку» на 20 км.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

20 км, свободный стиль

Начало – 12.45 по московскому времени.

Старт-лист

18. Надин Фендрих (Швейцария)

19. (Норвегия)

23. (Норвегия)

25. (Финляндия)

27. (США)

29. (Австрия)

31. Рози Бреннан (США)

41. Хелене Марие (Норвегия)

43. Остберг (Норвегия)

47. (Финляндия)

49. Анне Кьерсти (Норвегия)