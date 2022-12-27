Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Кубацки, Ланишек, Крафт, Гранеруд, Жила, Феттнер выступят в квалификации

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Симон Амманн сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Петер Превц Андреас Веллингер Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Маркус Айзенбихлер Роберт Юханссон Давид Кубацки Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Тими Зайц Наоки Накамура Ян Херль Мариус Линдвик Пиус Пашке Даниэль Чофениг Лыжи

28 декабря на первом этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Оберстдорфе пройдет квалификация.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Квалификация

Начало – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

13. Симон Амманн (Швейцария)

41. Тими Зайц (Словения)

42. Петер Превц (Словения)

43. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

44. Наоки Накамура (Япония)

45. Маркус Айзенбихлер (Германия)

46. Рею Кобаяси (Япония)

47. Ян Херль (Австрия)

48. Камиль Стох (Польша)

49. Андреас Веллингер (Германия)

50. Даниэль Чофениг (Австрия)

51. Пиус Пашке (Германия)

52. Мариус Линдвик (Норвегия)

53. Михаэль Хайбек (Австрия)

54. Роберт Юханссон (Норвегия)

55. Карл Гайгер (Германия)

56. Мануэль Феттнер (Австрия)

57. Петр Жила (Польша)

58. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

59. Штефан Крафт (Автсрия)

60. Анже Ланишек (Словения)

61. Давид Кубацки (Польша)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

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