Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Кубацки, Ланишек, Крафт, Гранеруд, Жила, Феттнер выступят в квалификации
28 декабря на первом этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Оберстдорфе пройдет квалификация.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
Квалификация
Начало – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
13. Симон Амманн (Швейцария)
41. Тими Зайц (Словения)
42. Петер Превц (Словения)
43. Даниэль Андре Танде (Норвегия)
44. Наоки Накамура (Япония)
45. Маркус Айзенбихлер (Германия)
46. Рею Кобаяси (Япония)
47. Ян Херль (Австрия)
48. Камиль Стох (Польша)
49. Андреас Веллингер (Германия)
50. Даниэль Чофениг (Австрия)
51. Пиус Пашке (Германия)
52. Мариус Линдвик (Норвегия)
53. Михаэль Хайбек (Австрия)
54. Роберт Юханссон (Норвегия)
55. Карл Гайгер (Германия)
56. Мануэль Феттнер (Австрия)
57. Петр Жила (Польша)
58. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
59. Штефан Крафт (Автсрия)
60. Анже Ланишек (Словения)
61. Давид Кубацки (Польша)
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