Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Гранеруд, Кубацки, Зайц, Форфанг, Жила, Стох выступят в первой попытке

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Петер Превц Андреас Веллингер Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Роберт Юханссон Давид Кубацки Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Тими Зайц Мариус Линдвик Лыжи

29 декабря в немецком Оберстдорфе пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Начало первой попытки – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

6. Рею Кобаяси (Япония)

7. Мариус Линдвик (Норвегия)

20. Роберт Юханссон (Норвегия)

22. Петер Превц (Словения)

26. Михаэль Хайбек (Австрия)

28. Анже Ланишек (Словения)

32. Мануэль Феттнер (Австрия)

34. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

36. Андреас Веллингер (Германия)

37. Штефан Крафт (Австрия)

38. Карл Гайгер (Германия)

40. Камиль Стох (Польша)

42. Петр Жила (Польша)

44. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

46. Тими Зайц (Словения)

48. Давид Кубацки (Польша)

50. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

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