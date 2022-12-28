Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Гранеруд, Кубацки, Зайц, Форфанг, Жила, Стох выступят в первой попытке
29 декабря в немецком Оберстдорфе пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
Начало первой попытки – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
6. Рею Кобаяси (Япония)
7. Мариус Линдвик (Норвегия)
20. Роберт Юханссон (Норвегия)
22. Петер Превц (Словения)
26. Михаэль Хайбек (Австрия)
28. Анже Ланишек (Словения)
32. Мануэль Феттнер (Австрия)
34. Даниэль Андре Танде (Норвегия)
36. Андреас Веллингер (Германия)
37. Штефан Крафт (Австрия)
38. Карл Гайгер (Германия)
40. Камиль Стох (Польша)
42. Петр Жила (Польша)
44. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
46. Тими Зайц (Словения)
48. Давид Кубацки (Польша)
50. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
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