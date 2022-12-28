Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Гранеруд, Кубацки, Зайц, Форфанг, Жила, Стох выступят в первой попытке

29 декабря в немецком Оберстдорфе пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Начало первой попытки – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

6. (Япония)

7. Мариус Линдвик (Норвегия)

20. Роберт Юханссон (Норвегия)

22. (Словения)

26. Михаэль Хайбек (Австрия)

28. Анже Ланишек (Словения)

32. Мануэль Феттнер (Австрия)

34. Танде (Норвегия)

36. (Германия)

37. Штефан Крафт (Австрия)

38. Карл Гайгер (Германия)

40. (Польша)

42. Петр Жила (Польша)

44. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

46. Тими Зайц (Словения)

48. Давид Кубацки (Польша)

50. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»