Прыжки с трамплина. Кубок мира. Словения выиграла мужские командные соревнования, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я

Сборная Словении по прыжкам с трамплина победила в мужских командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Планице.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Планица, Словения

Мужчины

Командные соревнования

HS240

1. Словения (Зига Желар, Петер Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек)– 1601,1

2. Норвегия (Мариус Линдвик, Бендик Якобсен Хеггли, Йоханн Андре Форфанг, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1576,9

3. Австрия (Михаэль Хайбек, Даниэль Чофениг, Мануэль Феттнер, Штефан Крафт) – 1544,2

4. Польша (Петр Жила, Давид Кубацки, Якуб Вольны, Камиль Стох) – 1522,2

5. Германия (Маркус Айзенбихлер, Константин Шмид, Андреас Веллингер, Карл Гайгер) – 1425,8

6. Япония (Юкия Сато, Кейчи Сато, Рею Кобаяси, Дайки Ито) – 1355,3

7. Финляндия (Антти Аальто, Ээту Ноусиайнен, Калле Хайккинен, Нико Китосахо) – 1259,5

8. Швейцария (Грегор Дешванден, Киллиан Пайер, Андреас Шулер, Симон Амманн) – 1198,1