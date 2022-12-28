Гонки преследования на втором этапе «Тур де Ски» заменены на масс-старты из-за недостатка снега
Гонки преследования классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстайре заменены на масс-старты.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов (FIS) в своем канале в WhatsApp.
Изменения связаны с недостатком снега на трассе.
Длина дистанции второго этапа останется неизменной – 10 км у мужчин и женщин.
Разницы по итогу будет в эту минуту по результатам двух этапов между Клебо и условно Крюгером
Разницы особой и нет.