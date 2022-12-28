Гонки преследования на втором этапе «Тур де Ски» заменены на масс-старты из-за недостатка снега

Гонки преследования классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстайре заменены на масс-старты.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов ( ) в своем канале в WhatsApp.

Изменения связаны с недостатком снега на трассе.

Длина дистанции второго этапа останется неизменной – 10 км у мужчин и женщин.

Расписание соревнований «Тур де Ски»-2022/23