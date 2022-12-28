Гонки преследования на втором этапе «Тур де Ски» заменены на масс-старты из-за недостатка снега

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски FIS Лыжи

Гонки преследования классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстайре заменены на масс-старты. 

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов (FIS) в своем канале в WhatsApp. 

Изменения связаны с недостатком снега на трассе. 

Длина дистанции второго этапа останется неизменной – 10 км у мужчин и женщин. 

Расписание соревнований «Тур де Ски»-2022/23

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6 комментариев

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Pankratoff
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10 км масс-старт, мощно...
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Evgeniy Kropachev
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Ответ Юрий Костыгин
Не понял смысл замены. Почему для преследования нужно больше снега, чем для МС? Я думал, что как раз для МС нужно трассу "поширше".
ну, здесь суть не в ширине трассы, а в длине круга, масс-старт можно и по 2.5 км кругу запустить, а для преследования нужен круг подлиннее, чтобы лидеры круговых не собирали по ходу гонки
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Aleksandr Panchuk
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Ответ gerr_max
Преследование после спринта почти тот же масс-старт. Разницы особой и нет.
В преследовании легче сократить минуту бонусов Клебо после спринта чем в масстарте. Догонять - не убегать.

Разницы по итогу будет в эту минуту по результатам двух этапов между Клебо и условно Крюгером
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Юрий Костыгин
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Не понял смысл замены. Почему для преследования нужно больше снега, чем для МС? Я думал, что как раз для МС нужно трассу "поширше".
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gerr_max
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Преследование после спринта почти тот же масс-старт.

Разницы особой и нет.
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закрыт по беспределу
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Ну.. для Клэбо по сути ничего не поменялось.
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