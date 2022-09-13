Просмотры Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 упали на 27% по сравнению с прошлым годом – это худший результат за 5 лет

Просмотры Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 упали на 27% по сравнению с сезоном-2020/21.

Об этом говорится в отчете Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

В общей сложности трансляции в мире посмотрели 933 млн раз – против 1,28 млрд в прошлом сезоне. Это худший результат за пять лет – с 2017-го общая аудитория ни разу не опускалась ниже 1,1 млрд просмотров.

Самый просматриваемый этап в прошлом сезоне был в норвежском Лиллехаммере – он был вторым после этапа в финской Руке (31,37 млн просмотров). Еще это самый просматриваемый этап сезона у российских болельщиков.

На втором месте по просмотрам – первый этап Кубка мира в Руке (21,85 млн), дальше – все три этапа «Тур де Ски»: в швейцарском Ленцерхайде (19,63 млн), в немецком Оберстдорфе (16,10 млн) и в итальянском Валь-ди-Фьемме (16,00).

«Тур де Ски»-2021/22 по просмотрам показал худший результат за 4 года – многодневку впервые сократили до 6 этапов (раньше было не меньше семи).

Российские спортсмены пропустили три последних этапа Кубка мира из-за отстранения – трансляции этих гонок не показывали на российском телеканале Матч ТВ.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

Россия – главный рынок телетрансляций по лыжным гонкам в сезоне-2021/22, Норвегия – 5-я: отчет FIS