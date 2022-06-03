FIS утвердила новую систему начисления очков в Кубке мира по лыжам: очки за попадание в топ-50, 100 – за победу, 95 – за 2-е место, 90 – за 3-е

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) изменила систему начисления очков в Кубке мира по лыжным гонкам.

Очки будут начисляться лыжникам, попавшим в топ-50 (вместо топ-30 в предыдущие сезоны). За победу спортсмен будет получать 100 очков, за второе место – 95, за третье – 90, за четвертое – 85, за пятое – 80. Полную таблицу можно посмотреть здесь

В сезоне-2021/22 в зависимости от занятого места очки начислялись следующим образом: 100-80-60-50-45.

За победу в многодневке лыжник получит 300 очков, а не 400, как ранее.

Также FIS отказалась от индивидуальных очков за командные гонки.

FIS планирует изменить систему начисления очков на Кубке мира. Новый формат позволит сократить отрывы в общем зачете

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