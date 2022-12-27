Вяльбе о состоянии Ступак: «Может быть, лучше пропустить сезон, нежели вообще уйти из спорта»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о состоянии олимпийских чемпионок и .

«Думаю, что те проблемы, которые у Юли есть, совместно решим. На самом деле, мы общаемся, решаем, она недавно была у меня дома. Думаю, все будет хорошо. Может быть, лучше пропустить сезон, нежели вообще уйти из спорта. Мы работаем над этим вопросом, поэтому еще рано об этом думать.

Что касается Татьяны Сориной, то у нее все будет хорошо, не волнуйтесь. Когда надо будет, они сами обо всем скажут», – сказала Вяльбе.

Юрий Бородавко: «Нельзя исключать, что Ступак пропустит весь сезон. Ей прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем»