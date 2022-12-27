Вяльбе о состоянии Ступак: «Может быть, лучше пропустить сезон, нежели вообще уйти из спорта»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о состоянии олимпийских чемпионок Юлии Ступак и Татьяны Сориной.

«Думаю, что те проблемы, которые у Юли есть, совместно решим. На самом деле, мы общаемся, решаем, она недавно была у меня дома. Думаю, все будет хорошо. Может быть, лучше пропустить сезон, нежели вообще уйти из спорта. Мы работаем над этим вопросом, поэтому еще рано об этом думать.

Что касается Татьяны Сориной, то у нее все будет хорошо, не волнуйтесь. Когда надо будет, они сами обо всем скажут», – сказала Вяльбе.

Юрий Бородавко: «Нельзя исключать, что Ступак пропустит весь сезон. Ей прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем»

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4 комментария

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Caerly
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Ответ Karol Wachowiak
to znaczy? co jej jest?> bedzie okej? bo julka chyba niestety to juz jej koniec?
Станет мамой, похоже :)
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Karol Wachowiak
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Ответ akschweyan
Ну что, все подозрения насчёт Сориной, кажется, оказались верными) Поздравления Татьяне с Егором, и здоровья большого всей их семье)
to znaczy? co jej jest?> bedzie okej? bo julka chyba niestety to juz jej koniec?
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Booligan
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Юлька там что-то про капельницы летом говорила, импортозамещение не работает что ли?
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akschweyan
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Ну что, все подозрения насчёт Сориной, кажется, оказались верными)
Поздравления Татьяне с Егором, и здоровья большого всей их семье)
+5
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+5
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