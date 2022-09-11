Вяльбе о допуске россиян к международным стартам: «Надеюсь, что разум руководителей международных федераций восторжествует»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе поддержала Юлию Ступак, которая заявила, что верит в допуск россиян на чемпионат мира-2023. 

«Я, как и большинство наших спортсменов, надеюсь, что разум руководителей международных федераций восторжествует», – сказала Вяльбе.

На данный момент российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS. Вопрос, будут ли они выступать в зимнем сезоне, пока не решен. 

Чемпионат мира в Планице пройдет с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

Юлия Ступак: «Уверена, мы поедем на чемпионат мира-2023. Взвесят все, сравнят, и станет понятно, что нужна интересная борьба с нами»

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