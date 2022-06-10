Елена Вяльбе: «Общий сбор команды состоится в Малиновке. Кто-то уже находится на месте, кто-то приедет сегодня-завтра, последние спортсмены заедут 13 июня»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала, как идет подготовка российских лыжников к новому сезону.

«Первые сборы уже состоялись. Я довольна, все в порядке, слава богу. Да, травмирована та же Юлия Ступак, которая вынуждена была раньше времени уехать с первого сбора в Крыму и раньше остальных приедет в Малиновку. Скажу, что у многих есть сейчас какие-то небольшие проблемы, но это абсолютно рабочие моменты, на которых не стоит заострять внимание.

Первый общий сбор национальной команды в этом году состоится в Малиновке. Кто-то уже находится на месте, кто-то приедет сегодня-завтра, последние спортсмены заедут 13 июня. Все, как всегда, ничего не меняется. У нас будет общее фотографирование, общее собрание, отдельные совещания с тренерами и сервисменами», – сказала Вяльбе.

«У нас нет никаких проблем с мотивацией. Все знают, к чему они готовятся», – добавила глава ФЛГР.