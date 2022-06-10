Елена Вяльбе: «Общий сбор команды состоится в Малиновке. Кто-то уже находится на месте, кто-то приедет сегодня-завтра, последние спортсмены заедут 13 июня»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как идет подготовка российских лыжников к новому сезону.

«Первые сборы уже состоялись. Я довольна, все в порядке, слава богу. Да, травмирована та же Юлия Ступак, которая вынуждена была раньше времени уехать с первого сбора в Крыму и раньше остальных приедет в Малиновку. Скажу, что у многих есть сейчас какие-то небольшие проблемы, но это абсолютно рабочие моменты, на которых не стоит заострять внимание.

Первый общий сбор национальной команды в этом году состоится в Малиновке. Кто-то уже находится на месте, кто-то приедет сегодня-завтра, последние спортсмены заедут 13 июня. Все, как всегда, ничего не меняется. У нас будет общее фотографирование, общее собрание, отдельные совещания с тренерами и сервисменами», – сказала Вяльбе.

«У нас нет никаких проблем с мотивацией. Все знают, к чему они готовятся», – добавила глава ФЛГР.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные