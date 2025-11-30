Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Шайб – 2-я, Стьернесунн – 3-я

Элис Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира в США.

Новозеландская горнолыжница Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в США. Горные лыжи Кубок мира Коппер Маунтин, США Женщины Гигантский слалом 1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.58,91 2. Юлия Шайб (Австрия) – 0,96 3. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,08 4. Сара Хектор (Швеция) – 1,17 5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,41 6. Лена Дюрр (Германия) – 1,44 7. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,55 8. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,62 Полные результаты – на сайте FIS.