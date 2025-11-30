Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Шайб – 2-я, Стьернесунн – 3-я
Элис Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира в США.
Новозеландская горнолыжница Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в США.
Горные лыжи
Кубок мира
Коппер Маунтин, США
Женщины
Гигантский слалом
1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.58,91
2. Юлия Шайб (Австрия) – 0,96
3. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,08
4. Сара Хектор (Швеция) – 1,17
5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,41
6. Лена Дюрр (Германия) – 1,44
7. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,55
8. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,62
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
