Ретивых о поступке Большунова: «Да, это не красит спортсмена, но все-таки он и есть гордость страны – он многое сделал для России в лыжных гонках»

Глеб Ретивых высказался о конфликте Большунова и Бакурова.

Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых призвал спортсменов уважительно относиться друг к другу.

Лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила , что у него сильный ушиб мягких тканей.

Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.

«Наказывать нужно всех, и не только сегодня, а задолго до этого момента. Лояльное отношение на протяжении многих лет провоцирует каждый старт к тому, что мы видели сегодня. Доброта не воспринимается за слабость. Научитесь бегать уважительно к друг другу и уважать соперника», – написал Ретивых в телеграм-канале.

Также лыжник отреагировал на пост Савелия Коростелева об инциденте.

«Конечно, сильный заголовок: «И это гордость страны?» Сейчас судят по этому моменту. Да, это не красит никакого спортсмена, но все-таки он и есть гордость – он многое сделал для нашей страны в лыжных гонках.

Да, поступок некрасивый и неправильный. Хотелось бы, чтобы эта ситуация стала для всех уроком. А она станет для всех отправной точкой. Клеймить и лить грязь не надо, и так много грязи в мире.

В спринте нет правых и виноватых. Умей заранее выбрать свою позицию и траекторию для маневра. Спринт — не только сила, это партия в шахматы. Умей маневрировать и стоять на ногах», – отметил Ретивых.

