Александр Бакуров: «Завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки»
Лыжник Александр Бакуров не выйдет на старт классической «разделки» на 15 км на Кубке России в Кировске.
В полуфинале спринта Бакуров столкнулся с Александром Большуновым, из-за чего Большунов упал и финишировал в забеге последним. После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.
Место инцидента Бакуров покинул, хромая. Лыжник опубликовал в телеграм-канале фото повреждения ноги.
«В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда – тот и сильней».
Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу», – написал Бакуров.
Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая