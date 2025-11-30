  • Спортс
  Александр Бакуров: «Завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки»
Александр Бакуров сообщил, что пропустит гонку на 15 км на Кубке России.

Лыжник Александр Бакуров не выйдет на старт классической «разделки» на 15 км на Кубке России в Кировске.

В полуфинале спринта Бакуров столкнулся с Александром Большуновым, из-за чего Большунов упал и финишировал в забеге последним. После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. 

Место инцидента Бакуров покинул, хромая. Лыжник опубликовал в телеграм-канале фото повреждения ноги. 

«В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда – тот и сильней».

Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу», – написал Бакуров. 

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Бакурова
