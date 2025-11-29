Журова об инциденте с Большуновым: «У нас от героя до антигероя один шаг. Такой человек, как Александр, должен контролировать свои эмоции»

Журова: Большунов должен контролировать свои эмоции, к нему приковано внимание.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на инцидент с участием лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова в спринте на Кубке России.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила , что у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

Большунов по итогам полуфинала получил дисквалификацию.

«Видимо, у них был какой-то конфликт во время дистанции. Просто Саша недооценил свою силу воспитательного процесса. У нас от героя до антигероя один шаг. И такой человек, как Саша, очень сильно должен контролировать свои эмоции, потому что к нему более пристальное внимание.

Соперники знают, какой он эмоциональный, и в этот момент он должен иметь двойное самообладание. Спортсмены, к сожалению, могут потом провоцировать друг друга», – сказала Журова.

