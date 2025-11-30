  • Спортс
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я

Шведская лыжница Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира.

Шведка Йонна Сундлинг победила в масс-старте свободным стилем на 20 км на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 50.24,9

2. Джесси Диггинс (США) – 2,3

3. Хайди Венг (Норвегия) – 2,8

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 4,9

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 5,0

6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 6,2

7. Нура Саннесс (Норвегия) – 10,8

8. Моа Илар (Швеция) – 1.06,5

9. Майя Далквист (Швеция) – 1.35,7

10. Пиа Финк (Германия) – 1.36,5

11. Надя Келин (Швейцария) – 1.37,8

12. Хелен Хоффман (Германия) – 1.38,1

13. Дельфин Клодель (Франция) – 1.38,4

14. Катарине Зауэрбрей (Германия) – 1.39,0

15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.40,8

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
