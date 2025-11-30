⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я

Шведская лыжница Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира.

Шведка Йонна Сундлинг победила в масс-старте свободным стилем на 20 км на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Женщины Масс-старт, 20 км, свободный стиль 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 50.24,9 2. Джесси Диггинс (США) – 2,3 3. Хайди Венг (Норвегия) – 2,8 4. Фрида Карлссон (Швеция) – 4,9 5. Эбба Андерссон (Швеция) – 5,0 6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 6,2 7. Нура Саннесс (Норвегия) – 10,8 8. Моа Илар (Швеция) – 1.06,5 9. Майя Далквист (Швеция) – 1.35,7 10. Пиа Финк (Германия) – 1.36,5 11. Надя Келин (Швейцария) – 1.37,8 12. Хелен Хоффман (Германия) – 1.38,1 13. Дельфин Клодель (Франция) – 1.38,4 14. Катарине Зауэрбрей (Германия) – 1.39,0 15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.40,8