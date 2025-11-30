⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я
Шведская лыжница Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира.
Шведка Йонна Сундлинг победила в масс-старте свободным стилем на 20 км на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Женщины
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 50.24,9
2. Джесси Диггинс (США) – 2,3
3. Хайди Венг (Норвегия) – 2,8
4. Фрида Карлссон (Швеция) – 4,9
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 5,0
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 6,2
7. Нура Саннесс (Норвегия) – 10,8
8. Моа Илар (Швеция) – 1.06,5
9. Майя Далквист (Швеция) – 1.35,7
10. Пиа Финк (Германия) – 1.36,5
11. Надя Келин (Швейцария) – 1.37,8
12. Хелен Хоффман (Германия) – 1.38,1
13. Дельфин Клодель (Франция) – 1.38,4
14. Катарине Зауэрбрей (Германия) – 1.39,0
15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.40,8
