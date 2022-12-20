Клэбо, Гульберг, Крюгер, Холунн, Иверсен, Тириль и Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

Сборная Норвегии

Мужчины

Пол Гульберг

Ханс Кристер Холунн

Ховард Мусебю

Мартин Левстрем Ниенге

Синдре Бьорнестад Скар

Дидрик Тенсет

Женщины

Маргрете Бергане

Анне Кьерсти Калво

Юлие Мире

Матильде Мирвол

Астрид Ойре Шлинн

Силье Теодорсен

Лотта Венг

Тириль Венг

Расписание соревнований «Тур де Ски»-2022/23