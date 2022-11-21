Клэбо, Валнес, Холунн, Крюгер, Фоссесхолм, Остберг выступят на этапе Кубка мира в Руке
Объявлен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 25-27 ноября в Руке (Финляндия).
Сборная Норвегии
Женщины
Спринт
- Матильде Мирвол
- Кристине Ставос Шистад
- Марте Сконес
- Ане Стенсет
- Анна Свенсен
- Лотта Венг
- Тириль Венг
Дистанция
- Хелене Марие Фоссесхолм
- Анне Кьерсти Калво
- Силье Теодорсен
- Марте Сконес
- Хайди Венг
- Тириль Венг
- Ингвильд Флюгстад Остберг
Мужчины
Спринт
- Пол Гульберг
- Ларс Агнар Йельмесет
- Йоханнес Клэбо
- Эвен Нортуг
- Синдре Бьорнестад Скар
- Маттис Стенсхаген
- Ховард Сулос Таугбель
- Эрик Валнес
Дистанция
- Пол Гульберг
- Ханс Кристер Холунн
- Миль Иверсен
- Йоханнес Клэбо
- Симен Хегстад Крюгер
- Мартин Левстрем Ниенге
- Маттис Стенсхаген
- Эрик Валнес
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