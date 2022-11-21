Клэбо, Валнес, Холунн, Крюгер, Фоссесхолм, Остберг выступят на этапе Кубка мира в Руке

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Объявлен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 25-27 ноября в Руке (Финляндия). 

Сборная Норвегии

Женщины

Спринт

Дистанция

Мужчины

Спринт 

Дистанция

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