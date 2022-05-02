Клэбо, Эвен Нортуг, Тонсет, Фоссесхолм, Хага вошли в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23

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Ассоциация лыжных гонок Норвегии объявила состав национальной команды на сезон-2022/23. 

Сборная Норвегии

Мужчины: Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рете, Дидрик Тонсет. 

Спринтерская команда: Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гульберг, Синдре Бьорнестад Скар, Эвен Нортуг. 

Женщины: Ане Стенсет, Матильде Мирвол, Анна Свенсен, Анне Кьерсти Калво, Хайди Венг, Хелене Марие Фоссесхолм, Тириль Венг, Лотта Венг, Юлие Мире, Марте Сконес, Рагнхиль Хага. 

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