Йохауг, Крюгер, Холунн, Ниенге, Фалла, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Фалуне

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Фалуне, который пройдет с 11 по 13 марта.
Отмечается, что Йоханнес Клэбо сможет выступить в Швеции по личной квоте лидера Кубка мира. Вопрос о его участии решится позднее.
Состав сборной Норвегии
Мужчины
Спринт: Пол Троан Ауне, Ларс Агнар Йельмесет, Симен Мире, Хокун Сконес, Йоран Тефре, Сиверт Вииг.
15 км, раздельный старт: Харальд Амундсен, Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете, Маттис Стенсхаген, Дидрик Тонсет.
Женщины
Спринт: Майкен Касперсен Фалла, Юлие Мире, Ане Стенсет, Анна Свенсен, Лотта Венг, Тириль Венг.
10 км, раздельный старт: Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Каролине Симпсон-Ларсен, Марте Сконес, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.
Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне