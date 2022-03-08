Йохауг, Крюгер, Холунн, Ниенге, Фалла, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Фалуне

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Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Фалуне, который пройдет с 11 по 13 марта.

Отмечается, что Йоханнес Клэбо сможет выступить в Швеции по личной квоте лидера Кубка мира. Вопрос о его участии решится позднее.

Состав сборной Норвегии

Мужчины

Спринт: Пол Троан Ауне, Ларс Агнар Йельмесет, Симен Мире, Хокун Сконес, Йоран Тефре, Сиверт Вииг.

15 км, раздельный старт: Харальд Амундсен, Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете, Маттис Стенсхаген, Дидрик Тонсет.

Женщины

Спринт: Майкен Касперсен Фалла, Юлие Мире, Ане Стенсет, Анна Свенсен, Лотта Венг, Тириль Венг.

10 км, раздельный старт: Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Каролине Симпсон-Ларсен, Марте Сконес, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

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