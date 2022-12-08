Кубок мира. Гульберг, Валнес, Эвен Нортуг, Жув и Халварссон выступят в спринте классическим стилем

9 декабря на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене пройдет мужской спринт классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, финалы – 14.00. Прямая трансляция финалов – Матч! Арена

Старт-лист

Калле Халварссон (Швеция)

Ришар Жув (Франция)

Люка Шанава (Франция)

Жюль Шаппа (Франция)

Йони Мяки (Финляндия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Эрик Валнес (Норвегия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Эдвин Ангер (Швеция)

Оскар Свенссон (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене