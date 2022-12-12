Расписание четвертого этапа Кубка мира в Давосе

С 17 по 18 декабря в швейцарском Давосе пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Давос, Швейцария

Расписание трансляций

17 декабря, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:45

Финалы – 15:10 Матч! Арена

18 декабря, суббота

20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины

12:45

20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

15:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.