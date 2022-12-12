Расписание четвертого этапа Кубка мира в Давосе
С 17 по 18 декабря в швейцарском Давосе пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Давос, Швейцария
Расписание трансляций
17 декабря, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:45
Финалы – 15:10 Матч! Арена
18 декабря, суббота
20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины
12:45
20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
15:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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