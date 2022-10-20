Панжинский о том, что Большунов не получил приз лучшему спортсмену Олимпиады: «Его не могли признать из‑за политической ситуации»

Серебряный призер Ванкувера‑2010 высказался об итогах премии лучшему спортсмену Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле награду получил шорт‑трекист Хван Дэ Хон.

«При выборе они не руководствовались количеством побед на Играх. Потому что, помимо Большунова, в Пекине по несколько золотых медалей были еще и спортсмены, в том числе биатлонист Йоханнес Бо, но награду присудили спортсмену, у которого всего одна золотая и одна серебряная медали.

Если брать по достижениям на прошедших Играх, то, повторюсь, были спортсмены и более заслуженные, (чем Хван Дэ‑Хон). Признание лучшим спортсмена с одной золотой медалью мне кажется странным.

Скорее всего, мы не знаем о критериях, которые были выдвинуты для этой номинации. Может быть, это спортсмен от которого ничего не ожидали, или же, возможно, это должен быть какой‑то молодой чемпион? Без понимания критериев сложно сделать выводы.

Если же говорить об Александре, то его, наверное, не могли признать из‑за политической ситуации. Потому что в повестке всего , как видно, все идет о непризнании российских и белорусских спортсменов. И признать Большунова лучшим они не могли. То, что Александр не получит эту награду, в данной ситуации было очевидно.

Если бы это была не Олимпиада, а чемпионат мира, то, возможно, признала бы. Потому что она ценит российских спортсменов, пусть и не может сейчас их допустить. Но у МОК сейчас, похоже, задача следовать западным политическим веяниям. Для меня это странно, потому что все это расходится с олимпийской хартией», — сказал Панжинский