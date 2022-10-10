Александр Легков: «Лишь бы пустили на международные соревнования. Нам какая разница, будет ли кто бойкотировать или нет»

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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о том, что сборная Норвегии по лыжным гонкам может бойкотировать международные соревнования в случае допуска россиян.

— Смысла обсуждать высказывания норвежцев и других нет, потому что мы, скорее всего, никуда не поедем. 

— Не верите в благоприятное развитие для России?

— Надежда умирает последней. Но когда такие события происходят, размышлять об этом не стоит.

— Боксерам на прошлой неделе вернули флаг и гимн.

— Если FIS допустит нас, то некоторые бойкотируют соревнования. Они же без нас, сильнейших спортсменов, выступают, выигрывают, значимость медали сохраняется в любом случае. Так же и с нами будет: они не приедут, а наши ребята станут чемпионами мира. Лишь бы пустили. Нам какая разница, будет ли кто бойкотировать или нет.

— Пропуск международных гонок сильно сказывается?

— Такое впервые в нашей истории. У меня такого не было, и судить сложно. Да, были пропуски из‑за травм, но совсем другое, не сравнить.

— Где искать мотивацию?

— В России есть с кем бороться. У молодежи проблем с этим нет, для сильных юниоров вообще плюс — они смог соревноваться с лидерами сборной России. А старшие между собой будут конкурировать. Плюс надо создавать условия, бегать с дружественными странами. Ориентироваться надо на Александра Большунова, тренироваться. Надо собраться, продолжать заниматься своим делом, – сказал Легков. 

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