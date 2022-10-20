Вяльбе о том, что не Большунова признали лучшим спортсменом Олимпиады: «Думаю, все и так понятно: мы русские»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Александру Большунову не нужно расстраиваться из-за отсутствия приза лучшему спортсмену Игр в Пекине.

Ранее на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) награду получил шорт‑трекист Хван Дэ Хон, завоевавший золото и серебро на Олимпиаде-2022. Большунов остался без приза, несмотря на пять олимпийских медалей в Пекине, включая три золотых.

«Думаю, все и так понятно: мы русские. Честно сказать, даже никогда не слышала об этих номинациях и наградах. Думаю, из‑за этого не стоит расстраиваться», – сказала Вяльбе.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022