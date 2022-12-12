Вик Уайлд: «Заявление НОК США – настоящий сюрприз, отличные новости! Но хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном»

Теги сноуборд Олимпийская сборная России НОК США сборная России (сноуборд) Париж-2024 Вик Уайлд Сюзанна Лайонс Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

Лайонс считает, что россияне должны выступать в нейтральном статусе.

«Заявление USOPC – настоящий сюрприз, отличные новости! Хочется верить, что такая же позиция будет и у правительства США, а не только у представителей американского олимпийского комитета.

Но, конечно, хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном», – сказал Уайлд.

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