Вик Уайлд: «Заявление НОК США – настоящий сюрприз, отличные новости! Но хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

Лайонс считает, что россияне должны выступать в нейтральном статусе.

«Заявление USOPC – настоящий сюрприз, отличные новости! Хочется верить, что такая же позиция будет и у правительства США, а не только у представителей американского олимпийского комитета.

Но, конечно, хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном», – сказал Уайлд.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»