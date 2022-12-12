Карякин о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Шансы выступить в Париже не очень большие. Призываю не испытывать иллюзий»

Теги Олимпийская сборная России Сергей Карякин НОК США Париж-2024 Сюзанна Лайонс Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

Лайонс считает, что россияне должны выступать в нейтральном статусе.

«Сложно судить, приведут ли эти слова к какому-то реальному результату. Доверие к ним подорвано. Если увидим, что наши спортсмены снова могут выступать, тогда можно будет говорить. А в данной ситуации расцениваю заявления как просто какие-то слова.

Шансы выступить на Олимпиаде в Париже не очень большие. Прекрасно вижу, что нас пытаются не пускать все больше. Поэтому призываю не испытывать больших иллюзий, но при этом не терять спортивную форму», – сказал Карякин.

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