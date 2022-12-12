Ишмуратова о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Извилины у них заработали. Думаю, следующим шагом будет разрешение выступать под своим флагам и гимном»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

Лайонс считает, что россияне должны выступать в нейтральном статусе.

«Как я к этому отношусь? Конечно, без флага и гимна практически никак. Мы потомки победителей и достойны выступать с флагом. Наши спортсмены всегда своими результатами доказывают, что мы способны бороться. Мы всегда с честью и гордостью выступаем на международных спортивных площадках.

Но то, что у них какие‑то извилины заработали, это радует. Думаю, следующим шагом, наверное, как раз будет то, что нашим ребятам разрешат выступать под своим флагам и гимном. То есть тогда все будет так, как раньше, все по‑честному и разум возобладает.

Все‑таки, наверное, у них немножко происходит понимание того, что они натворили. Уже хочется, чтобы у Европы и Америки побыстрее это происходило. Хочется, чтобы наши ребята не теряли времени, потому что спортивная карьера коротка», – сказала Ишмуратова.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»