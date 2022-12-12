Олег Матыцин: «Минспорт России надеется, что МОК прислушается к мнению спортивных экспертов и вернет олимпийское движение на путь вне политики»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

«Все чаще в мировом спортивном сообществе звучат разумные высказывания о недопустимости политизации спорта, уровень международных соревнований упал в связи с отсутствием российских и белорусских спортсменов.

Не хочется делать поспешных выводов, решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК). Минспорт России надеется, что МОК прислушается к мнению спортивных экспертов и вернет олимпийское движение на путь вне политики.

Наши спортсмены заслуживают участвовать в Олимпийских играх – к самым главным стартам в своей карьере они готовятся всю профессиональную жизнь», – сказал Матыцин.

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