Юрий Бородавко: «Устюгов долго не тренировался, хотел проверить свой уровень. Обыграть Большунова – для всех хорошая мотивация»

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался об итогах коньковых спринтов на этапе Кубка России в Чусовом.

Сегодня победы в гонках одержали Сергей Устюгов и Вероника Степанова.

«В женской гонке Вероника Степанова выиграла за явным преимуществом, борьба была только за второе-третье место. Каких-то неожиданностей не произошло: результат показали те спортсменки, которые и должны были.

У ребят то же самое. Все было по делу. Устюгов показал лучшее время в прологе и в финале выбрал чуть более выигрышную тактику: занял лидирующую позицию и не позволил никому себя опередить. А обгонять сегодня было сложно, потому что была одна накатанная колея и сугробы, поэтому серьезной борьбы на финише и не получилось.

Особая мотивация Устюгова? Обыграть Большунова (занявшего 2-е место – Sports.ru) – это для всех хорошая мотивация. Сергей долгое время не тренировался, хотел посмотреть, проверить свой уровень. Но он всегда был силен в спринтах. И его победа в прологе также показывает, что он в очень неплохом состоянии.

Что касается борьбы за второе место, то Большунов и Терентьев – это спринтеры хорошего класса, но, повторюсь, все решила тактика, кто какую позицию смог занять по ходу гонки. Бороться в створе было уже нереально. На первых этапах у Терентьева были проблемы со здоровьем, а сейчас все нормализовалось. Все идёт своим чередом», – сказал Бородавко.

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