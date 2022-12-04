Бородавко о победах Большунова и Степановой: «Специалисты конькового стиля подтвердили сегодня свой уровень»

Тренер российских лыжников прокомментировал результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Прошла коньковая гонка, специалисты конькового стиля подтвердили сегодня свой уровень.

на финише сумел увеличить отрыв. Он всё время шел за , Артем не смог удержать темп и пропустил на финише .

Особых выводов сейчас делать не нужно, прошел очередной этап, кто‑то выступил чуть лучше, кто‑то – чуть хуже.

У девушек гонка тоже прошла ожидаемо, хорошо пробежала и победила с большим отрывом», – сказал Бородавко.