Бородавко о победах Большунова и Степановой: «Специалисты конькового стиля подтвердили сегодня свой уровень»
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко прокомментировал результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.
«Прошла коньковая гонка, специалисты конькового стиля подтвердили сегодня свой уровень.
Александр Большунов на финише сумел увеличить отрыв. Он всё время шел за Артемом Мальцевым, Артем не смог удержать темп и пропустил на финише Дениса Спицова.
Особых выводов сейчас делать не нужно, прошел очередной этап, кто‑то выступил чуть лучше, кто‑то – чуть хуже.
У девушек гонка тоже прошла ожидаемо, Вероника Степанова хорошо пробежала и победила с большим отрывом», – сказал Бородавко.
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