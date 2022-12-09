Лыжи. Кубок мира. Гульберг, Ниенге, Поромаа, Халварссон пробегут гонку на 10 км классикой

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10 декабря на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене пройдет мужская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – в 14:15 по московскому времени. Трансляция – Матч! Арена.

Старт-лист

37. Франческо де Фабиани (Италия)

39. Калле Халварссон (Швеция)

40. Харальд Амундсен (Норвегия)

42. Пол Гульберг (Норвегия)

44. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

46. Вильям Поромаа (Швеция)

50. Эмиль Иверсен (Норвегия)

54. Ховард Мусебю (Норвегия)

64. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

66. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

68. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

70. Дидрик Тенсет (Норвегия)

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