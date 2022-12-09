Лыжи. Кубок мира. Гульберг, Ниенге, Поромаа, Халварссон пробегут гонку на 10 км классикой

10 декабря на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене пройдет мужская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – в 14:15 по московскому времени. Трансляция – Матч! Арена.

Старт-лист

37. Франческо де Фабиани (Италия)

39. Калле Халварссон (Швеция)

40. (Норвегия)

42. Пол Гульберг (Норвегия)

44. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

46. Вильям Поромаа (Швеция)

50. (Норвегия)

54. Ховард Мусебю (Норвегия)

64. Крюгер (Норвегия)

66. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

68. Холунн (Норвегия)

70. Дидрик Тенсет (Норвегия)