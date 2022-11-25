Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Иверсен, Холунн, Крюгер, Ниенге, Халварссон пробегут классическую «разделку» на 10 км

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26 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке мужчины выступят в «разделке» на 10 км классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

26. Йенс Бурман (Швеция)

27. Федерико Пеллегрино (Италия)

38. Эмиль Иверсен (Норвегия)

40. Морис Манифика (Франция)

41. Ришар Жув (Франция)

42. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

44. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

48. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

50. Пол Гульберг (Норвегия)

52. Франческо де Фабиани (Италия)

60. Эрик Валнес (Норвегия)

62. Клеман Парисс (Франция)

64. Калле Халварссон (Швеция)

66. Уго Лапалю (Франция)

68. Вильям Поромаа (Швеция)

70. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

83. Люка Шанава (Франция)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

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