Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Халварссон, Масгрэйв, Холунн и Поромаа выступят в гонке на 10 км свободным стилем

2 декабря на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере мужчины пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

24. Йенс Бурман (Швеция)

33. Эмиль Иверсен (Норвегия)

39. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

40. Шюр Рете (Норвегия)

42. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

44. Вильям Поромаа (Швеция)

48. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

50. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

52. Пол Гульберг (Норвегия)

54. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

56. Федерико Пеллегрино (Италия)

64. Калле Халварссон (Швеция)

68. Франческо де Фабиани (Италия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере