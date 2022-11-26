Лыжи. Кубок мира. Клэбо стартует 1-м в коньковой гонке преследования на 20 км, Гульберг – 2-м, Халварссон – 4-м, Масгрэйв – 5-м, Холунн – 7-м

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27 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке мужчины пробегут гонку преследования на 20 км свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Мужчины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

2. Пол Гульберг (Норвегия) – 20,0

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 28,0

4. Калле Халварссон (Швеция) – 33,0

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 40,0

6. Эрик Валнес (Норвегия) – 41,0

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 44,0

8. Янош Бруггер (Германия) – 46,0

9. Вильям Поромаа (Швеция) – 48,0

10. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 50,0

11. Франческо де Фабиани (Италия) – 51,0...

13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 53,0

14. Федерико Пеллегрино (Италия) – 54,0...

50. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.45,0

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

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