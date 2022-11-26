Лыжи. Кубок мира. Клэбо стартует 1-м в коньковой гонке преследования на 20 км, Гульберг – 2-м, Халварссон – 4-м, Масгрэйв – 5-м, Холунн – 7-м
27 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке мужчины пробегут гонку преследования на 20 км свободным стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Рука, Финляндия
Мужчины
20 км, гонка преследования, свободный стиль
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия) – 20,0
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 28,0
4. Калле Халварссон (Швеция) – 33,0
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 40,0
6. Эрик Валнес (Норвегия) – 41,0
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 44,0
8. Янош Бруггер (Германия) – 46,0
9. Вильям Поромаа (Швеция) – 48,0
10. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 50,0
11. Франческо де Фабиани (Италия) – 51,0...
13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 53,0
14. Федерико Пеллегрино (Италия) – 54,0...
50. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.45,0
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
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