Норвежский лыжник Скар о Губерниеве: «Я видел его стоящим вместе с Путиным, и это единственное, с чем он у меня ассоциируется»
Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар высказался о российском комментаторе Дмитрие Губерниеве.
Ранее он назвал Губерниева идиотом.
– Ты знал, что стал поводом для заголовков в российских интернет-изданиях последнюю неделю?
– Я видел, что приходили какие-то сообщения в соцсетях от русских, так что понял, что что-то такое было, – сказал Скар.
«Я видел его стоящим вместе с Путиным, и это, пожалуй, единственное, с чем он у меня ассоциируется», – ответил норвежец на вопрос, что он знает о Губерниеве.
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