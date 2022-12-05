Губерниев о том, что Скар назвал его идиотом: «Самый популярный комментатор в истории лыж и биатлона живет в России! Весь мир ловит каждое мое слово!»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому лыжнику , назвавшему его идиотом.

«В Норвегии я звезда первой величины! Что подтверждает малоизвестный лыжник! И тут все по Фрейду...

Что и говорить! В мировой истории лыж и биатлона самый популярный комментатор живет и работает в России! И весь мир ловит каждое мое слово! Так было и так будет!» – написал Губерниев.

«Какой мне смысл комментировать слова какого-то норвежца? Я не знаю, кто это, а он знает, кто я. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба, хорошо известная в Норвегии. Про меня там делали много материалов на телевидении и в газетах.

Можно только порадоваться, что человек внимательно следит за моей карьерой. Я с ним не знаком, а он меня, видимо, знает хорошо, раз так уверенно оскорбляет. Я лишь улыбнусь этому норвежцу в ответ. Пусть он по ночам переслушивает мои репортажи на неведомом для него русском языке и получает от этого удовольствие», – цитирует Губерниева Sport24.

Норвежский лыжник Скар о Губерниеве: «Нет смысла комментировать то, что говорит такой идиот»