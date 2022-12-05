Губерниев о том, что Скар назвал его идиотом: «Самый популярный комментатор в истории лыж и биатлона живет в России! Весь мир ловит каждое мое слово!»

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев сборная Норвегии Синдре Бьорнестад Скар контент Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому лыжнику Синдре Бьорнестаду Скару, назвавшему его идиотом.

«В Норвегии я звезда первой величины! Что подтверждает малоизвестный лыжник! И тут все по Фрейду...

Что и говорить! В мировой истории лыж и биатлона самый популярный комментатор живет и работает в России! И весь мир ловит каждое мое слово! Так было и так будет!» – написал Губерниев.

«Какой мне смысл комментировать слова какого-то норвежца? Я не знаю, кто это, а он знает, кто я. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба, хорошо известная в Норвегии. Про меня там делали много материалов на телевидении и в газетах.

Можно только порадоваться, что человек внимательно следит за моей карьерой. Я с ним не знаком, а он меня, видимо, знает хорошо, раз так уверенно оскорбляет. Я лишь улыбнусь этому норвежцу в ответ. Пусть он по ночам переслушивает мои репортажи на неведомом для него русском языке и получает от этого удовольствие», – цитирует Губерниева Sport24.

Норвежский лыжник Скар о Губерниеве: «Нет смысла комментировать то, что говорит такой идиот»

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