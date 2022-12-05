Норвежский лыжник Скар о Губерниеве: «Нет смысла комментировать то, что говорит такой идиот»

Норвежский лыжник назвал российского комментатора идиотом.

Ранее Губерниев заявил, что норвежцы не расстраиваются из-за отстранения российской команды от международных соревнований, так как в отсутствие россиян могут получить больше призовых.

«Нет смысла комментировать то, что говорит такой идиот. Это за кадром.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира, но правильно, что они сейчас не участвуют. Никто не считает забавным то, что побеждают одни норвежцы.

Русские изменяют смысл слов, в их фразах нет ни слова правды», – приводит слова Скара «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Nettavisen.

Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере